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«Алина Таиланд, Алиса Таиланд»: у Давы в телефонных контактах оказались модели и стриптизерша

Teleprogramma.proиещё 1
56 минут назад
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Возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян угодил в неприятную ситуацию во время развлекательного шоу в YouTube-проекте «Контакты». Во время выпуска от него потребовалось показать свои телефонные контакты. Оказалось, что у него в базе есть сразу несколько моделей и даже одна стриптизерша.
«Алина Таиланд, Алиса Таиланд», - стал перечислять ведущий и заставил Даву краснеть.
В ответ блогер сказал, что он не может припомнить, как все эти девушки оказались в его базе данных. При этом он отметил, что это наверняка какие-то его давние знакомые. Кроме того, он напомнил всем, что по роду деятельности у него в списке естественно могут оказаться модели.
«Исключительно подчеркиваю, родная моя, для съемок. Можно потом пройтись по всем контактам».
Напомним, что Ольга Бузова после нескольких лет «простоя» наконец-то обрела счастье рядом с блогером Давидом Манукяном. Дело постепенно движется к свадьбе. Ранее телеведущая отмечала, что она мечтает об общих детях от Манукяна, которого считает мужчиной своей мечты.
Комментарии5
Шоу-бизнес,Видео,Таиланд
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