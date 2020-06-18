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«Так это вы нас разводили?»: фанаты обвинили Джигана в хайпе на семье

News.ruиещё 1
40 минут назад
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Фанаты не поверили ни в развод, ни в последующее за этим примирение Джигана с женой Оксаной Самойловой. Люди пришли к выводу, что это не более, чем «хайп на семье».
"Последнее дело": Джигана обвинили в хайпе на семье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Пара не явилась на развод в суд, что и заставило поклонников предположить, что расставания и примирения — хорошо разыгранный спектакль, чтобы напомнить о себе. В Головинском суде Москвы подтвердили, что стороны помирились, истец отказался от иска и производство по делу прекращено.
Как ни странно, новость фанатов не порадовала. Они сделали вывод, что всё это — чистой воды пиар для увеличения числа подписчиков для рэпера и его жены, а также для новых треков Джигана. Больше всего общественность возмущает тот факт, что пара играла на чувствах собственных детей и не погнушалась подставить собственную семью.
«Хайпанули ребята. Молодцы! Что сказать», «Так что с разводом? Или это вы нас разводили?», «Хайп на семье — последнее дело», пишут пользователи под постом, где Джиган нежно обнимает жену за талию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Самойловой отказался раскрывать подробности примирения и предложил интересующимся узнавать про воссоединение пары у них самих. Юрист констатировал, что дело о разводе прекращено.
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Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Москва
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