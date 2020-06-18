"Последнее дело": Джигана обвинили в хайпе на семье

Как ни странно, новость фанатов не порадовала. Они сделали вывод, что всё это — чистой воды пиар для увеличения числа подписчиков для рэпера и его жены, а также для новых треков Джигана. Больше всего общественность возмущает тот факт, что пара играла на чувствах собственных детей и не погнушалась подставить собственную семью.