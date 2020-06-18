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Фанаты обвинили Джигана в обмане 

Павел Тиунов и ещё 3 35 минут назад
Фанаты обвинили Джигана в обмане
Фото: globallookpress.com
Подписчики рэпера Джигана в Instagram обвинили артиста в том, что скандал вокруг его имени был инициирован специально, чтобы «хайпануть». Фанаты отметили, что пиариться на семье — «последнее дело».
Как сообщал «Рамблер», в марте Джиган во время прямых эфиров в соцсети шокировал подписчиков неадекватным поведением: он много ругался матом, требовал от своих дочерей, чтобы они носили ему пиво, наконец сбрил бороду и брови.
Позже стало известно, что артист угодил в американскую реабилитационную клинику на фоне употребления запрещенных веществ. Вернувшись в Россию, рэпер продолжил скандально вести себя. В результате лёг уже в отечественную больницу. Комментируя происходящее, его супруга Оксана Самойлова заявила, что намерена развестись и подала заявление в суд.
Несколько дней назад представители Головинского суда, где должен был проходить бракоразводный процесс, заявили, что дело закрыто по примирению сторон.
В результате под очередной фотографией Джигана в Instagram, на которой он нежно обнимает жену, появились сотни негативных комментариев. Подписчики уличили артиста в обмане.
«Так что с разводом? Или это вы нас разводили?» — изумилась пользовательница под ником yuliya_naomi.
«Ребят расходимся, нас обманули», — подчеркнул администратор страницы odezhda_shop____645.
«Да вы признайтесь уже, что не разводитесь и не собирались:)) что за дет сад», — посоветовал pr.london.
«Хайп на семье последнее дело», — резюмировала snezhana.dracheva.
За 12 часов после публикации пост прокомментировали более 2,6 тысячи человек.
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Шоу-бизнес , Оксана Самойлова
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