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Губерниев осудил поддерживающих Ефремова звезд

Lenta.ru
21 минуту назад
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Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале осудил поддерживающих актера Михаила Ефремова звезд.
Губерниев осудил поддерживающих Ефремова звезд
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Губерниев заявил, что с интересом изучает мнения разных людей по поводу устроенного Ефремовым ДТП: например, актрисы Марии Шукшиной, коллектива театра «Современник», режиссеров, а также представителей либеральной интеллигенции.
«И никто не сказал общественности, что нельзя и преступно пить за рулем», — посчитал он.
Сразу после аварии Губерниев жестко раскритиковал Ефремова.
«Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов!» — написал он тогда.
В результате ДТП, устроенного Ефремовым в состоянии алкогольного опьянения на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице. Позднее в организме Ефремова обнаружили следы наркотиков. Вечером 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.
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Шоу-бизнес,Общество,Происшествия,Сергей Захаров,Дмитрий Губерниев,Мария Шукшина,Михаил Ефремов
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