Киркоров прервал молчание после скандала с десантниками

Певец Филипп Киркоров заявил, что не боится заявлений представителей ВДВ, которые начали угрожать артисту после скандального ролика с тельняшкой и голубым беретом.

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Кто-то играет убийц, кто-то — милиционеров. Я исполнял свою роль. Причём это пародия не на службу в ВДВ, а на самого себя, на то, что мне эта роль не идёт, — сказал телеканалу «360» артист.

Он подчеркнул, что все претензии лучше направлять режиссёрам и организаторам ролика — если они посчитают нужным, то удалят его.

Киркоров добавил, что обидеться на видео могли только люди без чувства юмора. Угроз в свой адрес певец не слышал, так как занят семьёй и по-прежнему находится на самоизоляции.

Ранее председатель правления свердловской областной организации «Российского союза ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко пригрозил певцу Филиппу Киркорову ответственностью за скандальный ролик с тельняшкой и голубым беретом.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал скандальный ролик певца Филиппа Киркорова про десантников. По словам кадрового офицера ВДВ, окончившего Рязанское десантное училище, в видео, снятом для юмористического скетч-шоу, нет ничего оскорбительного. Депутат выразил недоумение из-за возникших претензий «к этому славному, безобидному певцу». Шерин отметил, что «синий берет» перестал быть «эксклюзивным головным убором» десантников, его носят все представители Воздушно-космических сил и нет повода оскорбляться. Для этого есть темы, которые действительно касаются десантников, считает депутат.

Ранее Союз десантников РФ не на шутку разозлился из-за очередного скандального видео поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова. Ветераны подписали обращение к Минкультуры с требованием удалить ролик из соцсетей, а в группе «Ветераны ВДВ и спецназа» во «ВКонтакте» Филиппа Бедросовича предлагают «десантировать без парашюта» и приглашают на День ВДВ в парк Горького для «откровенного разговора».