Киркоров прервал молчание после скандала с десантниками

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы
по обороне Александр Шерин
прокомментировал скандальный ролик певца Филиппа Киркорова про десантников. По словам кадрового офицера ВДВ, окончившего Рязанское десантное училище, в видео, снятом для юмористического скетч-шоу, нет ничего оскорбительного. Депутат выразил недоумение из-за возникших претензий «к этому славному, безобидному певцу». Шерин отметил, что «синий берет» перестал быть «эксклюзивным головным убором» десантников, его носят все представители Воздушно-космических сил и нет повода оскорбляться. Для этого есть темы, которые действительно касаются десантников, считает депутат.