Экс-участница "Дома-2", Instagram-блогер Виктория Боня может поработать на горячей линии для беременных женщин в кризисной ситуации, ей будет предоставлена такая возможность, заявила в среду РИА Новости руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации "Спаси жизнь" Екатерина Маркова

Ранее Боня в своем блоге раскритиковала жителей России , которые получают минимальный размер оплаты труда, назвав их "алкоголиками" и "нищебродами".

"Хайпануть" на оскорблении людей, которым и так приходится нелегко, не лучшая идея... Мы готовы ее обучить и взять добровольцем к нам на кризисную линию. Если будет получаться, возьмем на ставку. Уверена, такой опыт ей будет полезен", - сказала Маркова.

По ее мнению, данная новость вызовет общественный резонанс, и об этом "будет немало упоминаний" в СМИ.

В свою очередь, исполнительный директор фонда помощи бездомным людям "НебомЖивы" Кирилл Хабаров, комментируя РИА Новости высказывания Бони, предложил ей стать волонтером и принять участие в подготовке бутербродов для бездомных, число которых в Москве увеличилось с пандемией коронавируса.

"В апреле и мае мы раздали бездомным людям 10 тысяч продуктовых наборов, а наши добровольцы за этот период сделали для них 25 тысяч бутербродов. Нагрузка на благотворительные фонды сильно возросла, всегда нужна помощь волонтеров. Думаю, что Виктории нужно обязательно присоединиться к нам. С каждым сделанным бутербродом она будет меняться в лучшую сторону, общение с бездомными также пойдет ей на пользу", - считает Хабаров.

Он выразил надежду, что со временем Instagram-блогер "начнет измерять свою жизнь не количеством упоминаний в СМИ, а количеством людей, которым смогла помочь".

Ранее другая бывшая участница "Дома-2", телеведущая и блогер Алена Водонаева выразила мнение, что ради социальных выплат станут рожать по несколько детей только "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки".