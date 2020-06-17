«А любовь, как у проституток, только товар другой»

Продюсер Максим Фадеев сравнил с проститутками артистов распущенного им лейбла MALFA. Поклонники композитора отметили, что он уже не первый раз высказывает подобные мысли, и призвали его отпустить обиды.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев снова нелестно отозвался об артистах распущенного им лейбла MALFA. В Instagram-публикации композитор сравнил своих бывших протеже с проститутками.

«Знаете, последние лет пять я жил в самом настоящем аду! — начал Фадеев. — Еще полгода назад я думал, что это стало нормой, когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься «едой» и трамплином для своих «деток», когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой — музыка».

По словам продюсера, получив от него удачную песню, артисты его боготворили, в обратном же случае он становился их врагом.

«А если, не дай бог, удачная песня у другого артиста — ууууу… сразу истерики: «Ты меня предал», — продолжил он. — Как жаль, что ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. Ты для них «еда»! И если перестал давать кровь — становишься ненужным, к тебе относятся уже как к жертве, за которой не нужно бегать. А ты при этом этого совершенно не чувствуешь! Живешь и думаешь: «Как классно вокруг»! А оказывается — это и есть ад».

Предвосхищая вопросы поклонников, почему он понял это только сейчас, Фадеев заявил, что теперь ему есть с чем сравнить.

«Сегодня я просыпаюсь утром, и мне не страшно смотреть на телефон и ждать, что я увижу там очередную претензию, нытье или какую-нибудь мерзость про своего коллегу с лейбла. Как мне сейчас хорошо, вы не представляете! Я пишу музыку, не думая ни о чем — кроме музыки. Это и есть счастье», — заключил артист.

Многие подписчики композитора отметили, что это уже далеко не первое его выступление в подобном духе.

Ранее похожие мысли он высказывал в ходе интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!». По мнению комментаторов, Фадееву самому станет лучше, если он перестанет думать «об этих людях» и отпустит свои обиды.

«Дети часто бывают неблагодарными, и к этому надо быть готовым — отдавать, не рассчитывая ни на что взамен! А если хочется благодарности и почитания, тогда не давать ничего!» — написала пользовательница сети.

С начала июня продюсер представил публике двух своих новых артисток: MAYRUN и Manchzz.

Их дебютные композиции и Instagram-аккаунты вызвали бурную полемику среди пользователей соцсети. Многие из высказавшихся были убеждены, что певицы мало чем отличаются от тех артистов, которых продюсер распустил ранее. Некоторые также предположили, что «Фадеев умер как творец» и артистов подобных Линде и Total от него уже не дождаться.

«Очень жаль, но нет, нет — и еще раз нет. Очень грустно. Вся ваша личная музыка изумительна, а вот это все очень печально», — написала подписчица о дебютном треке артистки Manchzz.

К слову, некоторые упрекнули Фадеева в том, что ранее он заверил публику, что больше не станет работать с обыкновенными артистами, а будет создавать нечто масштабное с настоящими творцами.