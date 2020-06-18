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Эвелина Бледанс получила травму во время съемок интимной сцены

Клео.Руиещё 2
49 минут назад
Комментарии11
Популярная актриса Эвелина Бледанс считается одной из самых эффектных женщин, несмотря на то, что ей исполнился уже 51 год. Артистка снимается в смелых сценах, однако процесс не всегда проходит гладко. Так, недавно женщина получила травму ноги во время съемок.
Бледанс получила травму во время съемок интимной сцены
Фото: Клео.РуКлео.Ру
Происшествие случилось, когда Эвелина была задействована в пикантной сцене, видео снималось на площадке сериала «Фитнесс». О неприятном событии актриса рассказала своим подписчикам в Инстаграм. Женщина записала видео, на котором она запечатлена с эффектным декольте. Именно последнее и вызвало живой интерес пользователей сети, которые написали в адрес Бледанс массу восторженных комплиментов, наряду с пожеланиями выздоровления от травмы.
Как известно, Эвелина около трех лет назад прибегла к пластике груди. Процедура прошла успешно, поэтому звезда не устает демонстрировать красивый бюст при каждом удобном случае. Многие поклонники считают, что по своим внешним данным она способна дать фору многим молодым актрисам.
Однако не все в жизни знаменитости идет гладко. Так, СМИ сообщали о том, что она испытывала глубокую душевную травму после свадьбы бывшего мужа, которая состоялась в декабре прошлого года. Еще больше положение усугубилось после рождения у экс-супруга дочки. Как известно, на протяжении долгих лет Бледанс тоже мечтала о дочери.
Комментарии11
Шоу-бизнес,Эвелина Бледанс
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