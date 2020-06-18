Бледанс травмировалась в постельной сцене 

Актриса Эвелина Бледанс получила травму ноги во время съемок постельной сцены. Об этом она рассказала в своем Instagram.

На опубликованном видео актриса лежит в кровати и прикладывает лед к коленке. Что именно произошло, Бледанс не уточнила.

«Немножко пострадала, прикладываем лед. <…> Сегодня красивые ноги будут повреждены, ну, бывает. Пострадала на съемках, называется, немножко, самую малость», — сказала она.

Как сообщал «Рамблер», ранее Бледанс рассказал о «стихийном бедствии» в ее коттеджном поселке. По словам актрисы, у нее затопило только балкон, но у многих соседей все участки оказались залиты водой, их дома буквально «плавали».