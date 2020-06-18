Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бледанс травмировалась в постельной сцене 

Мария Иванова и ещё 4 5 минут назад
Актриса Эвелина Бледанс получила травму ноги во время съемок постельной сцены. Об этом она рассказала в своем Instagram.
На опубликованном видео актриса лежит в кровати и прикладывает лед к коленке. Что именно произошло, Бледанс не уточнила.
«Немножко пострадала, прикладываем лед. <…> Сегодня красивые ноги будут повреждены, ну, бывает. Пострадала на съемках, называется, немножко, самую малость», — сказала она.
Как сообщал «Рамблер», ранее Бледанс рассказал о «стихийном бедствии» в ее коттеджном поселке. По словам актрисы, у нее затопило только балкон, но у многих соседей все участки оказались залиты водой, их дома буквально «плавали».
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Эвелина Бледанс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянку продали в рабство за бутылку водки
Россиянку продали в рабство за бутылку водки
ДНР дала Киеву два дня на объяснение
ДНР дала Киеву два дня на объяснение
Впервые измерено время жизни нейтрона в космосе
Впервые измерено время жизни нейтрона в космосе
Властям США пригрозили за применение перечного газа
Властям США пригрозили за применение перечного газа
Видео
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение