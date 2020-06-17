8 июня 2020 года Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы . Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров , скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

Мы вспомнили российских звезд шоу-бизнеса и спорта, которые имели проблемы с законом.

9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге полицейские задержали историка Олега Соколова при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. На допросе он признался, что убил и расчленил свою аспирантку и сожительницу Анастасию. Соколов планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

19 мая 2016 мировой суд Тверского района Москвы арестовал актера Валерия Николаева на 15 суток за управление автомобилем без водительских прав. Ранее актера лишали водительского удостоверения на полгода за выезд на встречную полосу. До этого он попытался скрыться от полиции после ДТП с участием патрульного автомобиля. Николаев выехал на тротуар и повредил несколько транспортных средств, в том числе машину полиции.

Актер Алексей Панин получил 10 суток ареста в наказание за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

15 января 2015 года актер устроил погоню за полицейским автомобилем, в котором ехали на дачу показаний его дочь Анна и бывшая жена Юлия Юдинцева. Затем в полицейском участке он мешал работе стражей правопорядка и нецензурно ругался.

Кроме того, спортсмена признали виновным в похищении паспорта потерпевшей. 3 марта 2014 года в доме в Пересветовом переулке Емельяненко совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей бывшей домработницы Полины Степановой . Также под угрозой силы он склонил потерпевшую к употреблению неустановленных наркотических средств, после чего похитил ее паспорт.

8 октября 2018 года футболисты Мамаев и Кокорин устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

13 августа 2011 года молодые люди поссорились у клуба «Гараж» в Москве. Агафонов попытался познакомиться с девушкой, которую сопровождал Мирзаев. Спортсмен один раз ударил юношу кулаком в лицо. Агафонов упал и ударился головой об асфальт.

После конфликта Иван плохо себя чувствовал, друзья отвезли его в больницу. Через несколько дней он умер от черепно-мозговой травмы. Мирзаев, узнав об этом, добровольно явился в полицию.

В сентябре 2019 года актриса сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева была задержана с кокаином. Ее обязали выплатить 30 тысяч рублей за найденные у нее 0,69 грамма наркотического вещества. Отмечается, что дознаватель на заседании суда попросил прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой, поскольку та признала вину и «загладила ее переводом средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского ».

Репер Рома Жиган, провел один год в местах лишения свободы за разбойное нападение.

В июне 2013 года Чумаков вместе с товарищами ограбил своего пиарщика. Приставив нож к горлу, они потребовали у молодого человека 100 тысяч рублей. Причиной конфликта стало то, что пострадавший, по мнению исполнителя, недобросовестно выполнял свои обязанности.

В середине 2000-х годов исполнитель также провел в тюрьме три с половиной года за разбой и угон автомобиля.

27 мая 2013 года суд лишил певца Виталия Грачева (Витаса) водительских прав сроком на полтора года.

10 мая возле ВВЦ Витас на своей машине сбил велосипедистку. Артист пытался скрыться с места ДТП, а также угрожал пострадавшей и прибывшим к месту аварии сотрудникам полиции.