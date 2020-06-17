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Наташа Королева поделилась, какой бизнес они потеряли с мужем из-за коронавируса 

Аргументы Недели и ещё 2 2 часа назад
«Бизнес умер»: Королева заявила о финансовом крахе
Фото: ТАСС
Певица Наташа Королева рассказала, какие изменения произошли в ее жизни из-за распространения коронавирусной инфекции. По признанию артистки, они с мужем Сергеем Глушко, известным как стриптизер Тарзан, потеряли свой бизнес. Супруги закрыли свои салоны красоты и спортзал и уже не откроются.
Королева не сильно огорчена, не убита горем. Наташа считает, что самое главное — все е близки люди живы и не заразились этой опасной инфекцией.
Наташа в период самоизоляции 31 мая отметила день рождения, певице исполнилось 47 лет. Это тоже был необычный праздник.
"Ника­ких концертов, ужинов в ресторане, поездок за границу — как бывало 31 мая в прежние годы", — рассказала Королева.
По ее рассказу, на даче в Крекшино собрался узкий круг друзей и соседей. Наташа предусмотрительно убедилась, что у гостей никто из близких коронавирусом не болел. Мама Наташи живет в Майми. Королева поговорила в свой день рождения с мамой Людой по скайпу.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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