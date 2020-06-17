Немузыкальный бизнес певицы Наташи Королевой и ее мужа стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко умер. Об этом сама Королева сообщила изданию «7Дней».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Глушко пожаловался на то, что артисты не могут зарабатывать из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и был раскритикован за это общественностью.

«Сережа имел в виду прежде всего судьбу огромного количества рядовых актеров, танцоров, музыкантов, цирковых артистов, а также костюмеров, звукооператоров, которые сотрудничают со звездами», — объяснила сегодня его жена.

Она отметила, что и сама не знает, сможет ли выплачивать заработную плату своему коллективу, а также рассказала, что ее и Глушко немузыкальный бизнес, салоны красоты и спортивный зал, не будет открыт после отмены ограничений, введенных из-за пандемии.

«Наш бизнес умер, как это ни печально», — сообщила Королева.

При этом она заявила, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не внесла в ее жизнь нечто глобально плохое — никто из ее близкого окружения не заболел и не умер.