Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Провокация»: Петросян о воре-помощнике с похорон Трушкина 

Павел Тиунов 23 минуты назад
«Провокация»: Петросян о воре-помощнике с похорон Трушкина
Фото: РИА Новости
Юморист Евгений Петросян в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» заявил, что ничего не знает о человеке по имени Николай, который на похоронах писателя-сатирика Анатолия Трушкина представился его помощником, а потом похитил у организатора ритуального события полмиллиона рублей. Произошедшее комик назвал «провокацией».
Ранее, как сообщал «Рамблер», сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин, присутствовавший в церкви на прощании с Трушкиным, рассказал, что молодой человек по имени Николай представился помощником Петросяна. Он отметил, что юморист сам на похороны не приедет, поскольку боится заразиться коронавирусом, а его послал для помощи родственникам усопшего. Николай активно помогал в организации прощания: покупал свечи, принимал венки, нес гроб с Трушкиным. Однако после этого молодой человек вскрыл автомобиль руководителя ритуальной организации, вытащил из салона барсетку, где находилось 500 000 рублей и скрылся в неизвестном направлении. На место происшествия вызвали полицию, ведется разбирательство.
Евгений Петросян уверяет СМИ, что о произошедшем услышал впервые от журналистов. Он выразил разочарование тем фактом, что преступник представился его помощником.
«Это какая-то провокация. Он мог назваться помощником кого угодно, понимаете?» — заявил артист.
Он подчеркнул, что не знает никакого Николая, но изъявил желание взглянуть на его фотографию.
Видео дня. Виктория Боня назвала россиян алкашами и нищебродами
Комментарии
Шоу-бизнес , Анатолий Трушкин , Евгений Петросян , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
Видео
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
00:45
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Армия Войска
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
01:29
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
Общество
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
04:35
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
В мире
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
00:59
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
Армия
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
00:51
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
Происшествия
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
01:15
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
Происшествия
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение