«Провокация»: Петросян о воре-помощнике с похорон Трушкина 

Юморист Евгений Петросян беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» заявил, что ничего не знает о человеке по имени Николай, который на похоронах писателя-сатирика Анатолия Трушкина представился его помощником, а потом похитил у организатора ритуального события полмиллиона рублей. Произошедшее комик назвал «провокацией».

Ранее, как сообщал «Рамблер», сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин, присутствовавший в церкви на прощании с Трушкиным, рассказал, что молодой человек по имени Николай представился помощником Петросяна. Он отметил, что юморист сам на похороны не приедет, поскольку боится заразиться коронавирусом, а его послал для помощи родственникам усопшего. Николай активно помогал в организации прощания: покупал свечи, принимал венки, нес гроб с Трушкиным. Однако после этого молодой человек вскрыл автомобиль руководителя ритуальной организации, вытащил из салона барсетку, где находилось 500 000 рублей и скрылся в неизвестном направлении. На место происшествия вызвали полицию, ведется разбирательство.

Евгений Петросян уверяет СМИ, что о произошедшем услышал впервые от журналистов. Он выразил разочарование тем фактом, что преступник представился его помощником.

«Это какая-то провокация. Он мог назваться помощником кого угодно, понимаете?» — заявил артист.

Он подчеркнул, что не знает никакого Николая, но изъявил желание взглянуть на его фотографию.