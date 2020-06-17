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Квентина Тарантино обвинили в расизме 

Экспресс газета и ещё 5 2 часа назад
Тарантино обвинили в расизме
Фото: РИА Новости
Сценарист драмы «12 лет рабства» Джон Ридли обвинил режиссера культовых фильмов Квентина Тарантино в расизме. Причиной возмущения сценариста стало употребление героями картин Тарантино унизительного слова «ниггер».
По мнению Ридли, Тарантино чуть ли не наслаждается этим «болезненным и приводящим в бешенство» словом.
В своей речи слово «ниггер» используют герои картин:
«Криминальное чтиво»; «Джекки Браун»; «Джанго освобожденный»; «Омерзительная восьмерка».
Джон Ридли ведет довольно агрессивную антирасистскую политику: так, именно он призвал НВО Max убрать с показа историческую драму «Унесенные ветром», которая не раз признавалась лучшим фильмом всех времен и народов.
На волне протестных выступлений в Америке и Европе, спровоцированных смертью Джорджа Флойда от рук полицейских, компания приняла решение убрать «Унесенных ветром» из каталога, однако позже фильм, снятый в 1939 году, вернули зрителям с условием, что перед его показом они должны будут прослушать вступительное слово телеведущей и преподавательницы истории кино в Чикагском университете Жаклин Наджумы Стюарт о расизме, пишет Lenta.ru.
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Комментарии
Шоу-бизнес , В мире , Другое , Джон Ридли , Квентин Тарантино , Lenta.ru
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