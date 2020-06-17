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Пригожин оценил слова Бони о «нищебродах» 

News.ru 6 часов назад
Пригожин оценил слова Бони о «нищебродах»
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» и телеведущую Викторию Боню за высказывание о россиянах с маленькой зарплатой, которых она назвала «криворукими алкоголиками и нищебродами».
По его словам, он в шоке от таких сравнений. Возможно, так проявляется влияние на людей коронавируса, предположил Пригожин в интервью «Вечерней Москве».
Он отметил, что не следует наказывать Боню за её слова, поскольку это только позволит ей получить «лишний пиар».
Да, действительно, у нас есть те, кто употребляет алкоголь, но не все же. Зачем говорить за всю Россию? — недоумевает продюсер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что слова Бони о россиянах раскритиковал и депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, экс-участница «Дома-2» не способна высказывать мнение. К тому же, как заявил он, точка зрения «силиконовых имплантов» ему не интересна. Мнение Бони мало кого интересует, потому что оно может быть только у человека, у которого наличествуют в голове мозги, добавил депутат.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Виталий Милонов , Иосиф Пригожин , Госдума
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