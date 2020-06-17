Пригожин оценил слова Бони о «нищебродах» 

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» и телеведущую Викторию Боню за высказывание о россиянах с маленькой зарплатой, которых она назвала «криворукими алкоголиками и нищебродами».

По его словам, он в шоке от таких сравнений. Возможно, так проявляется влияние на людей коронавируса, предположил Пригожин в интервью «Вечерней Москве».

Он отметил, что не следует наказывать Боню за её слова, поскольку это только позволит ей получить «лишний пиар».

Да, действительно, у нас есть те, кто употребляет алкоголь, но не все же. Зачем говорить за всю Россию? — недоумевает продюсер.