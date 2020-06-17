Собчак «отполировали зад» 

Телеведущая Ксения Собчак проиграла в YouTube-шоу Comment Out и подверглась наказанию под названием «Отполируй мой зад». Запись опубликована на канале «Чикен Карри».

Собчак участвовала в программе вместе с певицей Zivert. Обе героини набрали к финалу по десять баллов, поэтому победительницу определили бросанием монетки. В итоге Zivert получила главный приз — 70 ящиков пива, а Собчак подверглась наказанию. Ведущую поставили на стул, затем в студию вошли двое мужчин в коротких шортах, ковбойских шляпах и кожаных ботинках. Они протерли намыленными мокрыми губками ее пятую точку.

6 июня сообщалось, что многие подписчики Собчак обвинили ее в оскорбительном поведении и расизме после публикации видео о протестах в США. В ролике черный экран сопровождался аккомпанементом песни «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Ведущая добавила к ролику тег #blacklivesmatter, который используют участники протестов, начавшихся после убийства чернокожего американца Джорджа Флойда полицейским.

Позже комик Александр Гудков объяснил появление этого поста участием Собчак в шоу Comment out. Гудков отметил, что публикация была наказанием и выразил уверенность в том, что никто из гостей не опубликовал бы подобные посты в реальной жизни. При этом в шоу пост предназначался певице Zivert. Однако артистка выполнила задание и избежала наказания. После чего Собчак заявила, что «крадет себе шутку» и опубликовала пост на своей странице, добавив: «Я считаю, что это смешно. Черный квадратик, символ тоски и траура, соединить со смешной песней».