Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак «отполировали зад» 

Павел Тиунов и ещё 1 1 час назад
Телеведущая Ксения Собчак проиграла в YouTube-шоу Comment Out и подверглась наказанию под названием «Отполируй мой зад». Запись опубликована на канале «Чикен Карри».
Собчак участвовала в программе вместе с певицей Zivert. Обе героини набрали к финалу по десять баллов, поэтому победительницу определили бросанием монетки. В итоге Zivert получила главный приз — 70 ящиков пива, а Собчак подверглась наказанию. Ведущую поставили на стул, затем в студию вошли двое мужчин в коротких шортах, ковбойских шляпах и кожаных ботинках. Они протерли намыленными мокрыми губками ее пятую точку.
6 июня сообщалось, что многие подписчики Собчак обвинили ее в оскорбительном поведении и расизме после публикации видео о протестах в США. В ролике черный экран сопровождался аккомпанементом песни «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Ведущая добавила к ролику тег #blacklivesmatter, который используют участники протестов, начавшихся после убийства чернокожего американца Джорджа Флойда полицейским.
Позже комик Александр Гудков объяснил появление этого поста участием Собчак в шоу Comment out. Гудков отметил, что публикация была наказанием и выразил уверенность в том, что никто из гостей не опубликовал бы подобные посты в реальной жизни. При этом в шоу пост предназначался певице Zivert. Однако артистка выполнила задание и избежала наказания. После чего Собчак заявила, что «крадет себе шутку» и опубликовала пост на своей странице, добавив: «Я считаю, что это смешно. Черный квадратик, символ тоски и траура, соединить со смешной песней».
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Видео , Ксения Собчак , Александр Гудков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США удивились портянкам в советской армии
В США удивились портянкам в советской армии
Почему Лавров и Шойгу не долетели до Анкары
Почему Лавров и Шойгу не долетели до Анкары
«Ты — животное»: Тимати обличил Собчак
«Ты — животное»: Тимати обличил Собчак
СМИ предсказали масштабную войну с Россией и Венгрией
СМИ предсказали масштабную войну с Россией и Венгрией
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
Видео
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
01:29
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
Общество
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
04:35
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
В мире
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
00:59
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
Армия
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
00:51
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
Происшествия
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
01:15
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
Происшествия
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение