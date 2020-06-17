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Нетиевскому официально запретили использовать товарный знак «Уральских пельменей» 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
«Уральские пельмени» продолжают судиться с бывшим руководителем коллектива Сергеем Нетиевским. Пять лет назад директора уволили из шоу из-за денежных дрязг. Участники проекта считали, что он брал себе лишнее, Сергей доказывал обратное. Правовые разбирательства на эту и другие темы продолжаются до сих пор.
Арбитражный суд столицы накануне вынес новое решение, встав на сторону коллектива и удовлетворив их иск. Как сообщает «Комсомольская правда», теперь компании Сергея Нетиевского «Фест Хенд Медиа» запрещается использование товарного знака «Уральские пельмени».
«Но только в названии одного концерта — самого первого на канале СТС», — уточняет издание.
Кроме того, в ходе судебных тяжб исковые требования снизили до 300 тыс. рублей. «Уральских пельменей» такое решение удовлетворило полностью. Тем не менее, останавливаться на достигнутом артисты не хотят и планируют продолжить судебные разбирательства с Нетиевским, требуя от него возвращения денег. Он, в свою очередь, настаивает, что их претензии беспочвенны. По словам бывшего директора шоу, средства, которые хотят у него забрать по праву принадлежат ему, поскольку первый юбилейный концерт «пельменей», из-за которого и разгорелся сыр-бор, он организовывал за свой счет.
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