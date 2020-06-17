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Певцов рассказал о тайных похоронах матери 

РИАМО и ещё 4 43 минуты назад
Певцов рассказал о тайных похоронах матери
Фото: РИА Новости
Актер Дмитрий Певцов опубликовал видеоролик, посвященный своей матери Ноэми Роберт, которую он тайно похоронил несколько дней назад, сообщает Федеральное агентство новостей.
По словам артиста, Роберт всю жизнь работала доктором, с детства была защитницей слабых и осталась такой до конца. Занималась конным спортом, добровольно съездила на целину. Мама Певцова говорила на трех языках — русском, армянском и грузинском, также освоила в столице французский и английский.
«Ей все было интересно — ездила со мной в Питер на автогонки, в Одессу — только со мной на машине, если мои концерты были близко — «хочу на концерт», и — ехали вместе», — написал Певцов на своей странице в соцсети Instagram.
В ролике можно увидеть детские и взрослые фотографии Роберт. Помимо прочего, актер показал фото, на котором его мать запечатлена с внуком Певцова Елисеем и женой актера Ольгой Дроздовой.
Подписчики выразили самые искренние соболезнования семье Певцова. Многие оказались поражены сообщению о смерти матери артиста.
Роберт скончалась 9 июня на 92-м году жизни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.
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Шоу-бизнес , Другое , Дмитрий Певцов , РИА ФАН
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