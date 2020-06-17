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«Полное отсутствие вкуса»: Анну Седокову высмеяли в сети за неоновый купальник с рюшами 

Киноафиша и ещё 2 1 час назад
«Полное отсутствие вкуса»: Седокову высмеяли в сети
Фото: Киноафиша
Артистка продвигает себя на поприще дизайна одежды.
Анна Седокова опубликовала в своем микроблоге новый снимок, где продемонстрировала ярко-зеленый купальник с оттенками желтого цвета. Плавательный костюм отличается широким вырезом и множеством воланов, которые якобы должны выделять свою обладательницу из толпы. По мнению Анны, такой купальник подойдет для летнего отдыха замужних дам, чтобы их мужья легко могли вычислить своих супруг на пляже. Впрочем, молодым девушкам он тоже может понравиться.
Сопроводила снимок певица словами известного музыканта Ес Сои. Она заметила, что счастье — «это когда твой единственный choice — песок или галька». Тем самым Седокова предложила всем отправиться на море и отдыхать на русских курортах.
Вот только подписчики посчитали, что в таком виде лучше не ездить на пляж. Некоторые фолловеры отметили, что у Анны совершенно нет вкуса, раз она надевает подобные вещи. Кто-то решил, что купальник больше сойдет как боди под юбку или джинсы, а кто-то попросил звезду перестать колоть в губы филлеры, так как ее это не красит. «Ты милая и красивая», «Класс», «Купальник красивый», «Идеальная», — оставили комментарии пользователи, которые все же смогли оценить фото артистки.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анна Седокова
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