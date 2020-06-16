Бабкина: «Я и сейчас влюбляюсь… Это круто!» 

Певица Надежда Бабкина влюбляется и в 70 лет. Об этом она сама рассказала в эфире телеканала «Россия».

Бабкина, как сообщал «Рамблер», живет в незарегистрированном барке с 40-летним певцом Евгением Гором на протяжении 16 последних лет. Вчера она стала героиней нового эпизода шоу «Судьба человека».

«Если честно, я и сейчас влюбляюсь… Это очень круто! Правда!» — призналась 70-летняя певица в ходе него.

Она выразила уверенность, что влюбленность не должна обязательно вести к тому, что люди сойдутся и станут строить совместные планы, но должна обязательно вызывать кураж и интригу. Бабкина назвала эти эмоции эмоциями, без которых всякий

творческий человек зачерствеет и в итоге не создаст ничего стоящего.

В ходе того же шоу певица рассказала, что в апреле две недели провела в реанимации в состоянии медикаментозной комы после того, как была госпитализирована с коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией, 80% ее легких были поражены, а почки отказали. В конце апреля она выздоровела, полностью восстановилась и была выписана из больницы.