Джоли обеспокоило будущее ее темнокожей дочери в США

Об этом она сообщила в интервью изданию Harper's Bazaar.

«Система, которая защищает меня, но не может защитить мою дочь или любого другого мужчину, женщину или ребенка с другим цветом кожи, недопустима. Мы должны продвинуться дальше сочувствия и добрых намерений, мы должны прийти к законам и политике, которые на самом деле направлены против структурного расизма и безнаказанности», — высказалась артистка.

Она заявила, что прекращение полицейского беспредела — лишь начало. По ее мнению, США необходимо реформировать многие отрасли — от образования до политики.

Джоли рассказала, что во время пандемии изо всех сил пыталась сохранять спокойствие, чтобы не передать детям свое волнение.

«Я вложила в них всю свою энергию», — отметила артистка.

В марте стало известно, что 15-летняя Захара перенесла операцию. Кроме того, медицинская помощь понадобилась и 13-летней дочери Джоли Шайло. Тогда Джоли призналась, что провела два месяца в больницах вместе с детьми.