Собчак обвинила Костюшкина в гомосексуальных фантазиях

После недавнего скандала, связанного с нелицеприятными высказывании и насмешками Ксении Анатольевны в адрес изнасилованного в детстве Стаса Костюшкина, косметическая компания «MIXIT» приняла решение расторгнуть рекламный контракт с телеведущей.
В ответ на сложившуюся ситуацию Собчак вообще назвала Костюшкина гомосексуалистом извращенцем, а компанию MIXIT назвала калом, который она рекламировала только из-за денег.
«Его больные гомосексуальные фантазии и теперь мне не надо рекламировать эту мерзость (слово изменено). И спасибо теперь мне не надо рекламировать это кал. Они просто платили хорошие бабки» — Ксения Собчак