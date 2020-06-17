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Экс-участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня объяснила свое скандальное заявление о получателях минимального размера оплаты труда (МРОТ), оправдавшись, что она говорила не обо всех россиянах, а только о тех людях, которые являются алкоголиками. Соответствующее видео она выложила в своем Instagram.

Ранее Боня назвала "криворукими алкоголиками и нищебродами" людей, получающих МРОТ. По ее мнению, поддержку необходимо предоставлять предпринимателям.

Телеведущая сообщила, что ее слова были вырваны из контекста.

"Если эти слова задевают человека, то он должен, как минимум, относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване и ничего не делает, а также к тем, кто ни к чему не стремится", — сказала Боня.

Она отметила, что говорила о людях, превратившихся "в отбросы общества".