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Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «криворуких алкоголиках» 

Газета.Ru 32 минуты назад
Экс-участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня объяснила свое скандальное заявление о получателях минимального размера оплаты труда (МРОТ), оправдавшись, что она говорила не обо всех россиянах, а только о тех людях, которые являются алкоголиками. Соответствующее видео она выложила в своем Instagram.
Ранее Боня назвала "криворукими алкоголиками и нищебродами" людей, получающих МРОТ. По ее мнению, поддержку необходимо предоставлять предпринимателям.
Телеведущая сообщила, что ее слова были вырваны из контекста.
"Если эти слова задевают человека, то он должен, как минимум, относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване и ничего не делает, а также к тем, кто ни к чему не стремится", — сказала Боня.
Она отметила, что говорила о людях, превратившихся "в отбросы общества".
"Мы умалчиваем, то, что видим, как алкоголики и тунеядцы нарушают нормы того, что должен делать работник", — заявила Боня.
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Шоу-бизнес , Видео , Общество , Виктория Боня
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