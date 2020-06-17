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Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах» 

РИА Новости и ещё 3 42 минуты назад
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Вечерней Москвой" раскритиковал бывшую участницу "Дома-2" и телеведущую Викторию Боню после скандального высказывания о россиянах. Ранее Боня назвала получающих минимальный размер оплаты труда "криворукими алкоголиками и нищебродами". По ее мнению, поддержку нужно оказывать предпринимателям.
"Коронавирус, что ли, на всех так влияет? Я просто в шоке от таких высказываний", — заявил Пригожен.
В то же время продюсер выразил мнение, что Боню не стоит наказывать за ее высказывание, чтобы не создавать ей "лишнего пиара".
"Да, действительно, у нас есть те, кто употребляет алкоголь, но не все же. Зачем говорить за всю Россию?" — задался вопросом он.
Ранее с резкой критикой телеведущей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
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Шоу-бизнес , Видео , Виктория Боня , Виталий Милонов , Иосиф Пригожин , Госдума , Вечерняя Москва
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