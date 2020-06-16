Россияне, получающие минимальный размер оплаты труда, являются «алкоголиками и нищебродами», высказалась бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня в своем Instagram.
«Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново», — написала она.
По мнению Бони, в условиях эпидемии государство в первую очередь должно было помочь бизнесу.
В Госдуме заявлению телеведущей не придали особого значения. Но парламентарий Виталий Милонов заявил, что у телеведущей нет мозга, пишет «Национальная служба новостей».