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Боня назвала россиян, получающих МРОТ, нищебродами и алкоголиками 

Ura.Ru 23 минуты назад
Россияне, получающие минимальный размер оплаты труда, являются «алкоголиками и нищебродами», высказалась бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня в своем Instagram.
«Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново», — написала она.
По мнению Бони, в условиях эпидемии государство в первую очередь должно было помочь бизнесу.
В Госдуме заявлению телеведущей не придали особого значения. Но парламентарий Виталий Милонов заявил, что у телеведущей нет мозга, пишет «Национальная служба новостей».
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Шоу-бизнес , Видео , Виктория Боня , Виталий Милонов , Госдума
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