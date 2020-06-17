«Никаких элитных колоний»: адвокат о деле Ефремова 

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину и был помещен под домашний арест.

«Многие уверены: даже если Ефремов будет осужден, его ждут более щадящие условия пребывания, чем для обычных осужденных», — отмечает «Телепрограмма».

Маршани это опроверг. Он назвал преступление, которое совершил актер, особо тяжким, а единственными факторами, которые могут смягчить его вину, — раскаяние и желание загладить вину посредством выплаты компенсации. Также юрист высказал мнение, что с наибольшей вероятностью Ефремов будет направлен отбывать наказание в колонию общего режима