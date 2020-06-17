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«Никаких элитных колоний»: адвокат о деле Ефремова 

Артём Кульша и ещё 3 23 минуты назад
«Никаких элитных колоний»: адвокат о деле Ефремова
Фото: News.ru
Актер Михаил Ефремов не будет отбывать наказание за смертельное ДТП, которое устроил, в элитной колонии. Об этом адвокат Тимур Маршани заявил «Телепрограмме».
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину и был помещен под домашний арест.
«Многие уверены: даже если Ефремов будет осужден, его ждут более щадящие условия пребывания, чем для обычных осужденных», — отмечает «Телепрограмма».
Маршани это опроверг. Он назвал преступление, которое совершил актер, особо тяжким, а единственными факторами, которые могут смягчить его вину, — раскаяние и желание загладить вину посредством выплаты компенсации. Также юрист высказал мнение, что с наибольшей вероятностью Ефремов будет направлен отбывать наказание в колонию общего режима.
«Никаких элитных колоний, звездных изоляторов не будет», — убежден он.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Тимур Маршани , ФСИН
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