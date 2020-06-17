Слухи о «звездном изоляторе» для Ефремова опровергли

Михаил Ефремов не будет отбывать наказание в особых условиях после вынесения приговора суда. Скорее всего, его отправят в колонию общего режима , где он будет находиться на общих основаниях.

В ситуации Ефремова нет ни единого пункта, который мог бы смягчить ему наказание. Поэтому ожидания того, что актёра поместят в некую элитную колонию, неоправданны, считает адвокат Тимур Маршани

Суд может пойти на снисхождение при особых обстоятельствах, найти смягчающие вину факторы, но все это перекрывается наличием алкогольного опьянения. Частично помочь Ефремову может полное раскаяние, желание загладить свою вину путем компенсации морального вреда и материального ущерба, — цитирует юриста Teleprogramma.pro.

Ефремов совершил особо тяжкое преступление, но при этом он полностью имеет право на защиту и беспристрастное судопроизводство. Суд при вынесении приговора будет учитывать манеру вождения актёра, наличие у него штрафов, другие объективные показатели.

Ефремова могут отправить в Можайск или Тульскую область, считает юрист. Всё будет зависеть от режима отбывания наказания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил, что актёр перед судом по выбору меры пресечения «категорично хотел», чтобы его отправили в СИЗО. По словам защитника, Ефремов до сих пор «места себе не находит» из-за погибшего и почти не ест.