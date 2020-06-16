Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миро высказалась о наказании для Ефремова 

Вероника Полынина и ещё 2 13 минут назад
Уголовное дело Михаила Ефремова «начнут спускать на тормозах» как только утихнет поток возмущения, считает блогер Лена Миро.
«Я понимаю, что и вы задолбались уже от Ефремова, и мне самой жутко он надоел, но если мы с вами заткнемся, Миша отделается очень легко», — написала Миро.
По ее словам, все давно привыкли, что «на дорогах власть имущие творят, что хотят, и им за это ничего никогда не бывает».
«И с этим пора завязывать. Почему за умышленное убийство сажают, а за умышленное убийство, когда пьяный садится за руль, все так легко отделываются? Будто и не убийство это вовсе, а несчастный случай, трагедия, происшествие — как только не называют подобное преступление, переиначивая понятия!» — возмутилась Миро.
Писательница отметила, что в опубликованном на днях театром «Современник» заявлении по поводу ДТП с участием Ефремова «умышленное убийство» дважды названо «трагедией». По ее мнению, в театре хотят, чтобы общественный резонанс утих и «Мишу спокойно отмазали».
«Готовы ли вы заткнуться? Лично я — нет. Я хочу, чтобы пьяные ДТП с жертвами прекратились. Я хочу, чтобы чиновник, артист или ещё какой «звездун», садясь пьяным за руль знал, что общество его будет судить за умышленное убийство, а не жалостливо говорить, что он «оступился», — заявила Миро.
Она считает, что если Ефремову будет вынесен максимально жесткий приговор, то «следующий Миша» крепко задумается, стоит ли ему садиться за руль пьяным.
Как сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.
Комментарии 97
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Лена Миро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
Названа причина смерти лжехирурга Алены Верди
Названа причина смерти лжехирурга Алены Верди
Видео
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
01:35
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
Новости Москвы
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
01:32
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
Происшествия
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
01:21
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
Общество
«Миша отделается очень легко»
00:39
«Миша отделается очень легко»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение