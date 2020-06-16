«Я понимаю, что и вы задолбались уже от Ефремова, и мне самой жутко он надоел, но если мы с вами заткнемся, Миша отделается очень легко», — написала Миро.

По ее словам, все давно привыкли, что «на дорогах власть имущие творят, что хотят, и им за это ничего никогда не бывает».

«И с этим пора завязывать. Почему за умышленное убийство сажают, а за умышленное убийство, когда пьяный садится за руль, все так легко отделываются? Будто и не убийство это вовсе, а несчастный случай, трагедия, происшествие — как только не называют подобное преступление, переиначивая понятия!» — возмутилась Миро.

Писательница отметила, что в опубликованном на днях театром «Современник» заявлении по поводу ДТП с участием Ефремова «умышленное убийство» дважды названо «трагедией». По ее мнению, в театре хотят, чтобы общественный резонанс утих и «Мишу спокойно отмазали».

«Готовы ли вы заткнуться? Лично я — нет. Я хочу, чтобы пьяные ДТП с жертвами прекратились. Я хочу, чтобы чиновник, артист или ещё какой «звездун», садясь пьяным за руль знал, что общество его будет судить за умышленное убийство, а не жалостливо говорить, что он «оступился», — заявила Миро.

Она считает, что если Ефремову будет вынесен максимально жесткий приговор, то «следующий Миша» крепко задумается, стоит ли ему садиться за руль пьяным.

Как сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.