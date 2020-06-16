Знаменитый российский блогер Лена Миро с возмущением прокомментировала обращение, которое накануне появилось на официальном сайте театра "Современник". По словам правдорубки, суть заявления можно проиллюстрировать следующей фразой: "Театр «Современник» просит заткнуться".

Миро уверена, в театре до самого последнего момента внимательно следили за общественным мнением. Несколько дней на Михаила Ефремова лились потоки праведного гнева, но вот наконец наметилось затишье. Именно в этот момент руководство театра и разместило на своем сайте пост в поддержку "нашкодившего" артиста.

"Я понимаю, что и вы задолбались уже от Ефремова, и мне самой жутко он надоел, но если мы с вами заткнёмся, Миша отделается очень легко. Почему это плохо? Во-первых, должно быть справедливое возмездие за преступление. Во-вторых, что ещё важнее, все мы давно привыкли к тому, что на дорогах власть имущие творят, что хотят, и им за это ничего никогда не бывает…

И с этим пора завязывать. Почему за умышленное убийство сажают, а за умышленное убийство, когда пьяный садится за руль, все так легко отделываются?", — негодует возмущенная блогерша.

Звезду ЖЖ возмутили и формулировки, использованные в обращении культурного учреждения. Так, по словам Лены Миро, "умышленное убийство" в публикации по какой-то причине называется "трагедией".

"В Современнике желают душевной стойкости Ефремову и его родным — произошла трагедия. Время вспять не повернуть, говорят, а потому дайте Мише милосердия", — говорит Миро, называя представителей авторитетного театра исключительно "шутами. "