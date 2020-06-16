Знаменитый российский блогер Лена Миро с возмущением прокомментировала обращение, которое накануне появилось на официальном сайте театра "Современник". По словам правдорубки, суть заявления можно проиллюстрировать следующей фразой: "Театр «Современник» просит заткнуться".
Миро уверена, в театре до самого последнего момента внимательно следили за общественным мнением. Несколько дней на Михаила Ефремова лились потоки праведного гнева, но вот наконец наметилось затишье. Именно в этот момент руководство театра и разместило на своем сайте пост в поддержку "нашкодившего" артиста.
"Я понимаю, что и вы задолбались уже от Ефремова, и мне самой жутко он надоел, но если мы с вами заткнёмся, Миша отделается очень легко. Почему это плохо? Во-первых, должно быть справедливое возмездие за преступление. Во-вторых, что ещё важнее, все мы давно привыкли к тому, что на дорогах власть имущие творят, что хотят, и им за это ничего никогда не бывает…
И с этим пора завязывать. Почему за умышленное убийство сажают, а за умышленное убийство, когда пьяный садится за руль, все так легко отделываются?", — негодует возмущенная блогерша.
Звезду ЖЖ возмутили и формулировки, использованные в обращении культурного учреждения. Так, по словам Лены Миро, "умышленное убийство" в публикации по какой-то причине называется "трагедией".
"В Современнике желают душевной стойкости Ефремову и его родным — произошла трагедия. Время вспять не повернуть, говорят, а потому дайте Мише милосердия", — говорит Миро, называя представителей авторитетного театра исключительно "шутами. "
Елена Мироненко напоминает, что сейчас нам просто нельзя "затыкаться", ведь уже давно пора судить надоевших "звездунов" за их преступления, а не рассказывать некоторое время спустя, что тот или иной герой светской хроники просто оступился или ошибся… "Готовы ли вы заткнуться? Лично я -нет. Я хочу, чтобы пьяные ДТП с жертвами прекратились…", — резюмирует популярный блогер.