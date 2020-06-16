«Безденежный» Пригожин купит дом коллеги Дерипаски 

По словам журналиста, Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия намерены купить коттедж в элитном поселке «Сады Майендорф» на Рублевке, ранее принадлежащий топ-менеджеру «Русала» Александру Булыгину . Стоимость недвижимости оценивается в 55 млн долларов — примерно 3,827 млрд рублей.

Ранее Иосиф Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва» пожаловался, что в этом году из-за коронавируса не сможет поехать на свою дачу на Женевском озере.