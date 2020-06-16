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«Безденежный» Пригожин купит дом коллеги Дерипаски 

Вероника Полынина 7 минут назад
Продюсер Иосиф Пригожин планирует приобрести элитное жилье на Рублевке стоимостью более 3,8 млрд рублей. Об этом заявил журналист Андрей Караулов в Youtube.
По словам журналиста, Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия намерены купить коттедж в элитном поселке «Сады Майендорф» на Рублевке, ранее принадлежащий топ-менеджеру «Русала» Александру Булыгину. Стоимость недвижимости оценивается в 55 млн долларов — примерно 3,827 млрд рублей.
Ранее Иосиф Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва» пожаловался, что в этом году из-за коронавируса не сможет поехать на свою дачу на Женевском озере.
Как сообщал «Рамблер», широкий общественный резонанс вызвало высказывание продюсера Иосифа Пригожина относительно положения российских артистов в условиях пандемии. Он заявил, что некоторые из актеров и музыкантов вынуждены голодать. На его реплику, в частности, отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, заявив, что вышлет Пригожину и его жене Валерии «сосиски из „Пятерочки“.
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Шоу-бизнес , Видео , Александр Булыгин , Сергей Шнуров , Андрей Караулов , Иосиф Пригожин , Валерия , Русал , Радиостанция "Говорит Москва"
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