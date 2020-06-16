— Я уверен, что десантники люди хладнокровные, взвешенные. Они раньше времени бутылки о голову бить не будут. Просто 2 августа они объявят бойкот на песни Филиппа Киркорова. Чтобы ни из одной машины, ни одного фонтана и ни из одной гитары его песни не звучали. Это будет достойный ответ зарвавшемуся певцу, —заявил телеведущий. Видео опубликовано на YouTube 16 июня.

Ургант пошутил, что десантникам трудно будет удержаться от покупки вещей короля поп-сцены, потому что у него что ни вещь, то парашют. Кроме того, Киркоров якобы давно поет песни для ВДВ: