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Ургант пошутил, как десантники могут отомстить Кирокорову за пародию на ВДВ 

Вечерняя Москва 1 час назад
Российский телеведущий Иван Ургант пошутил о том. как отомстят певцу Филиппу Киркорову десантники после двусмысленного ролика о мужской армейской дружбе.
— Я уверен, что десантники люди хладнокровные, взвешенные. Они раньше времени бутылки о голову бить не будут. Просто 2 августа они объявят бойкот на песни Филиппа Киркорова. Чтобы ни из одной машины, ни одного фонтана и ни из одной гитары его песни не звучали. Это будет достойный ответ зарвавшемуся певцу, —заявил телеведущий. Видео опубликовано на YouTube 16 июня.
Ургант пошутил, что десантникам трудно будет удержаться от покупки вещей короля поп-сцены, потому что у него что ни вещь, то парашют. Кроме того, Киркоров якобы давно поет песни для ВДВ:
— Странно, что возмутились десантники, ведь отношения были нормальные, Киркоров посвятил песню десантникам — "Если хочешь лететь — лети", а "Цвет настроения синий" — ремейк на "Расплескалась синева", его "Мама, шика дам", переводится не иначе как "Мама, никто, кроме нас", — пошутил Ургант.
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Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Иван Ургант
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