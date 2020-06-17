Полиция проведет очередной допрос Ефремова 

Следствие планирует в среду снова допросить актера Михаила Ефремова, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова.

По его словам, запланированы и другие следственные действия, но какие именно, раскрывать не стал.

Адвокат пояснил, что представители Ефремова пока не выходили на связь с семьей. С ней связывался актер Сергей Гармаш и говорил о встрече, но так и не перезвонил, поэтому ее дата не определена.

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашний арест, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Сергея Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.