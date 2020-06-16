Шепелев проигнорировал годовщину смерти Фриске

Телеведущий не появляется в социальных сетях с 22 мая.

Отметим, что многие другие родственники и друзья Жанны Фриске отметились скорбными сообщениями. В частности, записи о яркой исполнительнице появились на страничках у ее сестры Натальи, певицах Анны Семенович Юлии Ковальчук , которые когда-то выступали с Фриске в группе «Блестящие».

Напомним, что Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте сорока лет от рака мозга. В течение последних двух лет жизни она боролась с болезнью, но, к сожалению, проиграла.