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Норкин показал предсмертную покупку жены 

Мария Иванова и ещё 2 1 час назад
Норкин показал предсмертную покупку жены
Фото: РИА Новости
Телеведущий Андрей Норкин показал в Instagram одну из последних в жизни покупок его жены Юлии — чугунную печь 1955 года выпуска.
Как писал «Рамблер», журналистка Юлия Норкина скончалась 4 июня. Друг семьи Норкиных, историк Евгений Спицын рассказал «Комсомольской правде», что причиной ее смерти стал инфаркт.
«Друзья, гляньте-ка на наше дачное приобретение! Юльчонок заказывал ещё до карантина, наконец приехала!» — написал Норкин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По его словам, если с печи снять крышку, туда может встать казан.
«Так что получается приятное с полезным!» — заключил он.
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Шоу-бизнес , Евгений Спицын , Андрей Норкин , Комсомольская правда
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