Норкин показал предсмертную покупку жены 

Все новости на карте

Телеведущий Андрей Норкин показал в Instagram одну из последних в жизни покупок его жены Юлии — чугунную печь 1955 года выпуска.

«Друзья, гляньте-ка на наше дачное приобретение! Юльчонок заказывал ещё до карантина, наконец приехала!» — написал Норкин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его словам, если с печи снять крышку, туда может встать казан.