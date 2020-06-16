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«Пять-шесть лет»: адвокат вынес приговор Ефремову 

Артём Кульша 31 минуту назад
«Пять-шесть лет»: адвокат вынес приговор Ефремову
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов может быть приговорен к пяти-шести годам лишения свободы условно. Об этом Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с артистом, заявил телеканалу «Дождь».
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). «Ладой» управлял Захаров. Он скончался.
9 июня брат и невестка курьера стали гостями шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия». В ходе него они попросили Добровинского представлять интересы потерпевшей стороны в деле об аварии. Тот согласился.
«Есть все шансы, что Михаил получит пять-шесть лет условно, например, в результате суда», — заявил юрист вчера.
Также он рассказал, что Ефремов до сих пор не делал попыток связаться с Захаровыми, к тому же они все равно отвергнут его предложение о компенсации.
Кроме того, Добровинский заверил, что договор семьи с «Россией» не подразумевал каких-либо финансовых обязательств со стороны канала, а сам он не брал денег с Захаровых.
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Шоу-бизнес , Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Андрей Малахов
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