Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Рудковская, ее муж фигурист Евгений Плющенко и их семилетний сын Александр снялись в ролике о всенародном голосовании по поправкам в Конституцию России.

Навальный назвал Рудковскую и Плющенко алчными и бессовестными за привлечение сына к съемкам. В свою очередь, фигурист заявил, что ему стыдно, что Навальный является гражданином России, выразил готовность обсудить вопросы, имеющиеся у политика к нему, по-мужски, а также надежду на то, что тот этого не испугается.

«Я думаю, за этим матчем (между Навальным и Плющенко. — Прим. ред.) следили не меньше, чем за матчем Хабиба и Конора Макгрегора!» — отреагировала в своем телеграме Рудковская.

Она назвала Навального смешным и бедолагой, задалась вопросом, поставил бы хоть кто-то на него деньги, выразила уверенность, что он испугался Плющенко, а также процитировала друга своей семьи Тимана, который заявил, что «дядя Леша явно берега попутал».