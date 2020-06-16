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«Дядя Леша явно берега попутал» 

Артём Кульша 43 минуты назад
«Дядя Леша явно берега попутал»
Фото: РИА Новости
Политик Алексей Навальный попутал берега. Об этом музыкальный продюсер Яна Рудковская заявила в своем телеграм-канале.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Рудковская, ее муж фигурист Евгений Плющенко и их семилетний сын Александр снялись в ролике о всенародном голосовании по поправкам в Конституцию России.
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Навальный назвал Рудковскую и Плющенко алчными и бессовестными за привлечение сына к съемкам. В свою очередь, фигурист заявил, что ему стыдно, что Навальный является гражданином России, выразил готовность обсудить вопросы, имеющиеся у политика к нему, по-мужски, а также надежду на то, что тот этого не испугается.
«Я думаю, за этим матчем (между Навальным и Плющенко. — Прим. ред.) следили не меньше, чем за матчем Хабиба и Конора Макгрегора!» — отреагировала в своем телеграме Рудковская.
Она назвала Навального смешным и бедолагой, задалась вопросом, поставил бы хоть кто-то на него деньги, выразила уверенность, что он испугался Плющенко, а также процитировала друга своей семьи Тимана, который заявил, что «дядя Леша явно берега попутал».
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Шоу-бизнес , Алексей Навальный , Конор Макгрегор , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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