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Арбенина призвала к милосердию к Ефремову

Вероника Полынина
иещё 3
27 минут назад
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Певица Диана Арбенина прокомментировала в Instagram ДТП с участием Михаила Ефремова.
По мнению лидера группы «Ночные снайперы», «в этой истории ужасно все и ужасны все».
«Михаил Ефремов, убивший в первую очередь свой мозг и как следствие человека; семья Сергея Захарова, восседающая в ток-шоу в то время, как тело близкого ещё не остыло в земле, и позволяющая снимать похороны и горе ничего не соображающей матери; толпа журналистов, выполняющих свою работу; те кто видел, что происходит с Мишей, и ничего не делал; те кто с ним пил. Все это одинаково мерзко», - написала Арбенина.
Она добавила, что особенно отвратительны ей «отсутствие милосердия и двойные стандарты».
Певица пожалела и Михаила Ефремова, на душе которого «кровь теперь во веки веков», и «ополоумевших родственников убитого».
Арбенина призвала осуждающих Ефремова людей не зарекаться от сумы и от тюрьмы и признаться себе, что они и сами не без греха.
Как сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.
Комментарии51
Шоу-бизнес,Видео,Диана Арбенина,Сергей Захаров,Михаил Ефремов
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