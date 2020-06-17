Арбенина призвала к милосердию к Ефремову

По мнению лидера группы «Ночные снайперы», «в этой истории ужасно все и ужасны все».

«Михаил Ефремов, убивший в первую очередь свой мозг и как следствие человека; семья Сергея Захарова, восседающая в ток-шоу в то время, как тело близкого ещё не остыло в земле, и позволяющая снимать похороны и горе ничего не соображающей матери; толпа журналистов, выполняющих свою работу; те кто видел, что происходит с Мишей, и ничего не делал; те кто с ним пил. Все это одинаково мерзко», - написала Арбенина.

Она добавила, что особенно отвратительны ей «отсутствие милосердия и двойные стандарты».

Певица пожалела и Михаила Ефремова, на душе которого «кровь теперь во веки веков», и «ополоумевших родственников убитого».

Арбенина призвала осуждающих Ефремова людей не зарекаться от сумы и от тюрьмы и признаться себе, что они и сами не без греха.