На Егора Крида подали в суд

Полтора года назад рэпер Егор Крид представил композицию «Крутой», а теперь с ним собираются судиться из-за этой композиции. Истцом решил выступить Дмитрий Рыжаков, называющий себя автором текста.

Указанный мужчина требует защитить свои авторские права и намерен добиться компенсации. Иск Дмитрий подал в Кунцевский суд Москвы, свои претензии он оценил в 110 тысяч рублей. Рыжаков утверждает, что долго думал над целесообразностью обращения в судебные инстанции. Первое заседание назначено на 6 июля.

К слову, видеоклип на песню в одном YouTube набрал за полтора года 34 миллиона просмотров. В ролике снялся сам композитор Игорь Крутой , фамилия которого созвучна с названием хита и словами текста.

Его Крид пока не прокомментировал предъявленные ему претензии и не высказался о перспективе тяжб в суде.