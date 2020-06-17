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Егора Крида обвинили в плагиате и подали в суд 

Суть событий и ещё 3 1 час назад
На Егора Крида подали в суд
Фото: ТАСС
Полтора года назад рэпер Егор Крид представил композицию «Крутой», а теперь с ним собираются судиться из-за этой композиции. Истцом решил выступить Дмитрий Рыжаков, называющий себя автором текста.
Указанный мужчина требует защитить свои авторские права и намерен добиться компенсации. Иск Дмитрий подал в Кунцевский суд Москвы, свои претензии он оценил в 110 тысяч рублей. Рыжаков утверждает, что долго думал над целесообразностью обращения в судебные инстанции. Первое заседание назначено на 6 июля.
К слову, видеоклип на песню в одном YouTube набрал за полтора года 34 миллиона просмотров. В ролике снялся сам композитор Игорь Крутой, фамилия которого созвучна с названием хита и словами текста.
Его Крид пока не прокомментировал предъявленные ему претензии и не высказался о перспективе тяжб в суде.
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Шоу-бизнес , Крид , Игорь Крутой
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