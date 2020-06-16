«Криворукие алкоголики»: Боня оскорбила россиян

Бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня на своей странице в Instagram выступила против повышения размера минимальной оплаты труда, предусмотренного поправками в Конституцию РФ

Она также назвала россиян, получающих социальные выплаты, «нищебродами», «наркоманами» и «алкоголиками», которые ни к чему не стремятся, призвав в первую очередь материально помогать бизнесменам.

По словам Бони, из-за пандемии коронавируса предприниматели были вынуждены остановить работу на два месяца. При этом она выразила негодование тем фактом, что российские власти в первую очередь стремятся помогать не бизнесменам, которые платят налоги, а «всяким нищебродам и алкоголикам».

Негативной реакции телезвезды были также удостоены поправки в Конституцию РФ, одна из которых предполагает повышение размера минимальной оплаты труда.

«А потом плачемся, почему у нас все хреново», — отметила она.

Боня уверена, что если труд человека «стоит десятку (10 тысяч рублей — прим. ред.)», то он «должен получать десятку». При этом ведущая подчеркнула, что низшие слои населения могут претендовать на социальные выплаты только из-за того, что они живут в России. Телеведущая отметила, что ее знакомые предприниматели, часть из которых входят в список Forbes, придерживаются той же позиции.