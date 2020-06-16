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Боня назвала криворукими алкоголиками получающих МРОТ россиян 

Газета.Ru и ещё 1 51 минуту назад
«Криворукие алкоголики»: Боня оскорбила россиян
Фото: Газета.Ru
Телеведущая и экс-участница "Дома-2" Виктория Боня опубликовала в Instagram новое видео, в котором высказалась о прописанных в поправках в Конституцию размеров МРОТ.
По мнению Бони, раздача МРОТ мешает развитию бизнеса. "Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново", — негодует Виктория. "Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков?" — задается вопросом она.
Виктория Боня уверена, что эти деньги стоило бы отдать предпринимателям.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.
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Шоу-бизнес , Виктория Боня
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