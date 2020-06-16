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Стало известно о тайной свадьбе Корчевникова 

Павел Тиунов 7 минут назад
Друг рассекретил еще одну трагедию Корчевникова
Фото: Газета.Ru
Ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников, который считается идейным холостяком, был женат на актрисе Анне Сесиль Свердловой, заявил в интервью «Экспресс-газете» диктор Владимир Березин. По его словам, он присутствовал на свадьбе телезвезды.
Березин подчеркнул, что его с Корчевниковым связывает многолетняя дружба. По его словам, он был приглашен на свадьбу телеведущего с Свердловой в качестве гостя. Пара, уверяет диктор, не хотела пышного торжества.
«Такое домашнее чаепитие», — пояснил он.
Он назвал Свердлову «милой и талантливой девушкой» и выразил сожаление, что у молодых людей не сложились отношения. При этом Березин подчеркнул, что пара подала на развод еще до того, как Корчевников узнал о своем онкологическом заболевании.
«Упрекать Сесиль нельзя, что больного оставила», — отметил он.
Диктор заявил, что знает о причинах расставания, но оглашать их не стал, поскольку, по его словам, «это не его жизнь».
Борис Корчевников, как сообщал «Рамблер», встречался с Анной Сесиль Свердловой на протяжении 8 лет. Телеведущий до сих пор отрицает брак с артисткой.
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Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Владимир Березин , Экспресс-газета
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