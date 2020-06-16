Друг рассекретил еще одну трагедию Корчевникова

Березин подчеркнул, что его с Корчевниковым связывает многолетняя дружба. По его словам, он был приглашен на свадьбу телеведущего с Свердловой в качестве гостя. Пара, уверяет диктор, не хотела пышного торжества.

«Такое домашнее чаепитие», — пояснил он.

Он назвал Свердлову «милой и талантливой девушкой» и выразил сожаление, что у молодых людей не сложились отношения. При этом Березин подчеркнул, что пара подала на развод еще до того, как Корчевников узнал о своем онкологическом заболевании.

«Упрекать Сесиль нельзя, что больного оставила», — отметил он.

Диктор заявил, что знает о причинах расставания, но оглашать их не стал, поскольку, по его словам, «это не его жизнь».

Борис Корчевников, как сообщал «Рамблер», встречался с Анной Сесиль Свердловой на протяжении 8 лет. Телеведущий до сих пор отрицает брак с артисткой.