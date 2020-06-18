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«Наверное, проблемы с алкоголем»: Зарубина высказалась об умершей Норкиной 

Мария Иванова и ещё 1 27 минут назад
Зарубина назвала новую причину смерти Норкиной
Фото: РИА Новости
Певица Ольга Зарубина предположила, что у журналистки Юлии Норкиной были проблемы с алкоголем и почками. Об этом сообщает «Собеседник».
Как писал «Рамблер», журналистка, жена телеведущего Андрея Норкина Юлия скончалась 4 июня. Друг семьи Норкиных, историк Евгений Спицын рассказал «Комсомольской правде», что причиной ее смерти стал инфаркт.
Норкин показал предсмертную покупку жены
Зарубина рассказала, что столкнулась с Норкиной в студии «Пусть говорят». По словам певицы, журналистка обвиняла ее в «раздвигании ног» и кричала на нее.
«Я заметила, что у нее было несколько припухшее лицо. Я даже подумала про себя: «Наверное, у женщины проблемы с алкоголем», — отметила певица.
По словам Зарубиной, Норкина произвела на нее впечатление человека, который не может контролировать свои эмоции, что также может говорить о проблемах со здоровьем.
«Если человек злой — значит, у него нарушена функция почек. А почки взаимосвязаны с сердцем! Тогда, на программе, я подумала: «Почему же человек не бережет свое здоровье?» — заключила она.
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Шоу-бизнес , Евгений Спицын , Андрей Норкин , Ольга Зарубина , Комсомольская правда
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