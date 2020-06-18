Зарубина назвала новую причину смерти Норкиной

Певица Ольга Зарубина предположила, что у журналистки Юлии Норкиной были проблемы с алкоголем и почками. Об этом сообщает «Собеседник».

Зарубина рассказала, что столкнулась с Норкиной в студии «Пусть говорят». По словам певицы, журналистка обвиняла ее в «раздвигании ног» и кричала на нее.

«Я заметила, что у нее было несколько припухшее лицо. Я даже подумала про себя: «Наверное, у женщины проблемы с алкоголем», — отметила певица.

По словам Зарубиной, Норкина произвела на нее впечатление человека, который не может контролировать свои эмоции, что также может говорить о проблемах со здоровьем.