Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео 

Ксения Собчак в последнем выпуске своей передачи "Осторожно, новости" позволила себе довольно смелые высказывания в адрес действующей власти, которые были сопряжены с самым популярным интернет-мемом последних месяцев про танцующих чернокожих гробовщиков и упоминанием об изнасиловании Стаса Костюшкина. Ксения в своей студии разразилась речью о коррупции в России и о полицейском беспределе. Ведущая предположила, что скоро к каждому из нас придут домой и изнасилуют, как Стаса Костюшкина. А на словах "А главный вор — это.. " в студии появились чернокожие гробовщики.
Тимати резко раскритиковал такой креатив Собчак, назвав ведущую "животным" и сказал, что ей "только бабу-Ягу играть на утренниках".