Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео 

Вадим Дроздов 20 минут назад
Ксения Собчак в последнем выпуске своей передачи "Осторожно, новости" позволила себе довольно смелые высказывания в адрес действующей власти, которые были сопряжены с самым популярным интернет-мемом последних месяцев про танцующих чернокожих гробовщиков и упоминанием об изнасиловании Стаса Костюшкина. Ксения в своей студии разразилась речью о коррупции в России и о полицейском беспределе. Ведущая предположила, что скоро к каждому из нас придут домой и изнасилуют, как Стаса Костюшкина. А на словах "А главный вор — это.. " в студии появились чернокожие гробовщики.
Тимати резко раскритиковал такой креатив Собчак, назвав ведущую "животным" и сказал, что ей "только бабу-Ягу играть на утренниках".
Шоу-бизнес , Видео , Стас Костюшкин , Тимати , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
«Наконец-то!»: Мясников — о деле против Навального
«Наконец-то!»: Мясников — о деле против Навального
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
«Я сказал отбирать у них машины»
«Я сказал отбирать у них машины»
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Видео
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
02:31
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
01:12
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
Армия
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
01:01
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
02:53
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
02:32
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
Происшествия
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
00:40
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
00:09
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
01:25
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение