Максим Фадеев сравнил артистов, с которыми расторг контракты, с проститутками, и пожаловался, что последние пять лет жил в «настоящем аду».

В Инстаграме продюсер заявил, что исполнители не считались с его мнением, а рассматривали его как «трамплин» для своей карьеры. Фадеев отметил, что артисты вели себя как проститутки, только вместо денег им нужна была музыка. Максим вспомнил, как его восхваляли, когда он писал удачную композицию, и, наоборот, принимали за врага, когда сингл был слабым. Качество материала всегда вызывало конфликты внутри лейбла, признался Фадеев.

Продюсер отметил, что после прекращения работы с состоявшимися исполнителями он не опасается, что его телефон переполнят сообщения с жалобами неблагодарных подопечных.