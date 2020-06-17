Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фадеев сравнил своих бывших артистов с проститутками 

Russianshowbiz.info и ещё 22 17 июня 2020
Максим Фадеев сравнил артистов, с которыми расторг контракты, с проститутками, и пожаловался, что последние пять лет жил в «настоящем аду».
В Инстаграме продюсер заявил, что исполнители не считались с его мнением, а рассматривали его как «трамплин» для своей карьеры. Фадеев отметил, что артисты вели себя как проститутки, только вместо денег им нужна была музыка. Максим вспомнил, как его восхваляли, когда он писал удачную композицию, и, наоборот, принимали за врага, когда сингл был слабым. Качество материала всегда вызывало конфликты внутри лейбла, признался Фадеев.
Продюсер отметил, что после прекращения работы с состоявшимися исполнителями он не опасается, что его телефон переполнят сообщения с жалобами неблагодарных подопечных.
«Как мне сейчас хорошо, вы не представляете! Я пишу музыку, не думая ни о чем кроме музыки. Это и есть счастье!», — подытожил Максим.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Знаете, последние лет 5, я жил в самом настоящем аду! Ещё пол года назад, я думал что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься «едой» и трамплином для своих «деток», когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой— музыка! Написал хорошую песню— ты для них «Бог», написал не удачную— ты враг! А если, не дай Бог, удачная песня у другого артиста-ууууу.. 😂 истерики сразу: «Ты меня предал» и тд. Как жаль, что ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. Ты для них «еда»! И если перестал давать кровь— становишься не нужным, и к тебе относятся уже как к жертве, за которой не нужно бегать. А ты при этом этого совершенно не чувствуешь! Живешь и думаешь: «Как классно вокруг»! А оказывается— это и есть ад. Почему я это понимаю сегодня? Потому что мне есть с чем сравнить. Сегодня я просыпаюсь утром, и мне не страшно смотреть на телефон и ждать что я увижу там очередную претензию, нытьё или какую-нибудь мерзость про своего коллегу с лейбла. Как мне сейчас хорошо, вы не представляете! Я пишу музыку, не думая ни о чем кроме музыки. Это и есть счастье!

Публикация от  МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

Russianshowbiz.info: последние новости
Королева и Тарзан лишились бизнеса Королева и Тарзан лишились бизнеса Шукшина обвинила своих родственников в алчности Шукшина обвинила своих родственников в алчности Сын Никаса Сафронова рассказал о скандале на похоронах Анатолия Трушкина Сын Никаса Сафронова рассказал о скандале на похоронах Анатолия Трушкина
Комментарии 23
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Максим Фадеев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине COVID-19
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине COVID-19
Путин впервые показал свой «секретный» кабинет в Кремле
Путин впервые показал свой «секретный» кабинет в Кремле
Еще 47 лесных пожаров ликвидировали в России за сутки
Еще 47 лесных пожаров ликвидировали в России за сутки
Помпео уличил Болтона в предательстве
Помпео уличил Болтона в предательстве
Видео
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение