Фадеев пожаловался на жизнь в аду 

Музыкант Максим Фадеев назвал адом последние пять лет своей жизни. Он признался, что все это время к нему относились как к еде.

«Знаете, последние лет 5, я жил в самом настоящем аду! Я думал, что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься «едой» и трамплином для своих «деток», когда к тебе только потребительское отношение», — пожаловался Фадеев в своем Instagram.

Композитор объяснил, что у его бывших коллег по лейблу MALFA была к нему любовь «как у проституток», только товаром оказалась музыка. Фадеев признался, когда он писал хорошие песни его боготворили, но когда музыка не удавалась, считали за врага. Спустя полгода после роспуска лейбла Фадеев понял, в каких ужасных условиях ему приходилось жить.

Когда MALFA распался, композитор стал просыпаться без страха по утрам, заявил Фадеев. К нему больше нет никаких претензий, никто не ноет и не пишет гадости про коллег с утра. «Я пишу музыку, не думая ни о чем кроме музыки. Это и есть счастье!» — считает Фадеев.

В середине мая композитор закрыл лейбл MALFA из-за «системного воровства». Оказалось, что из студии регулярно пропадало оборудование.