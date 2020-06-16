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Фадеев пожаловался на жизнь в аду 

Ura.Ru 14 минут назад
Фадеев пожаловался на жизнь в аду
Фото: ТАСС
Музыкант Максим Фадеев назвал адом последние пять лет своей жизни. Он признался, что все это время к нему относились как к еде.
«Знаете, последние лет 5, я жил в самом настоящем аду! Я думал, что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься «едой» и трамплином для своих «деток», когда к тебе только потребительское отношение», — пожаловался Фадеев в своем Instagram.
Композитор объяснил, что у его бывших коллег по лейблу MALFA была к нему любовь «как у проституток», только товаром оказалась музыка. Фадеев признался, когда он писал хорошие песни его боготворили, но когда музыка не удавалась, считали за врага. Спустя полгода после роспуска лейбла Фадеев понял, в каких ужасных условиях ему приходилось жить.
Когда MALFA распался, композитор стал просыпаться без страха по утрам, заявил Фадеев. К нему больше нет никаких претензий, никто не ноет и не пишет гадости про коллег с утра. «Я пишу музыку, не думая ни о чем кроме музыки. Это и есть счастье!» — считает Фадеев.
В середине мая композитор закрыл лейбл MALFA из-за «системного воровства». Оказалось, что из студии регулярно пропадало оборудование.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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