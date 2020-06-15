«Она больной человек»: Охлобыстин о бывшей жене Ефремова 

Актер Иван Охлобыстин призвал не втягивать в скандал с Михаилом Ефремовым его бывшую жену Ксению Качалину. На своей странице «ВКонтакте» Охлобыстин написал, что она серьезно больна.
Как сообщал «Рамблер», 8 июня Ефремов устроил ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Происшествие несколько раз комментировала дочь Ефремова и Качалиной Анна-Мария. До этого она заявила о своей небинарности, рассказав, что использует местоимения «он»/«она» по отношению к себе. Это, а затем и авария отца, стали поводами для ее травли и повышенного внимания к ее семье.
«Ребята, Христа ради, не вмешивайте в это Ксению Качалину! Она хороший, хоть и глубоко больной человек, она женщина, в конце концов,. после «посадки» Миши она останется без средств к существованию,. её родная дочь хочет сдать в сумасшедший дом», — написал Охлобыстин (орфография и пунктуация автора сохранены).