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Сын Сафронова рассказал о краже полумиллиона рублей на похоронах Трушкина 

Газета.Ru и ещё 2 52 минуты назад
На похоронах Трушкина случился скандал
Фото: РИА Новости
Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о скандале на похоронах сатирика Анатолия Трушкина.
По словам Затравкина, на прощание с Трушкиным пришел молодой человек, представившийся помощником юмориста Евгения Петросяна. "Николай сообщил, что сам Петросян не приедет, так как боится инфекции", — цитирует Затравкина "Собеседник".
"Помощник Петросяна" помогал нести гроб, встречал венки, а после этого вскрыл машину главы ритуальной службы и украл кошелек с 502 тыс. руб. "Рядом была припаркована машина с его подельниками. Видимо, они просканировали код машинного замка. По камерам видно, как этот парень достал кошелек, положил к себе в карман и скрылся", — рассказал Затравкин.
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Шоу-бизнес , Анатолий Трушкин , Евгений Петросян , ИД "Собеседник"
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