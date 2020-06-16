На похоронах Трушкина случился скандал

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о скандале на похоронах сатирика Анатолия Трушкина.
По словам Затравкина, на прощание с Трушкиным пришел молодой человек, представившийся помощником юмориста Евгения Петросяна. "Николай сообщил, что сам Петросян не приедет, так как боится инфекции", — цитирует Затравкина "Собеседник".
"Помощник Петросяна" помогал нести гроб, встречал венки, а после этого вскрыл машину главы ритуальной службы и украл кошелек с 502 тыс. руб. "Рядом была припаркована машина с его подельниками. Видимо, они просканировали код машинного замка. По камерам видно, как этот парень достал кошелек, положил к себе в карман и скрылся", — рассказал Затравкин.