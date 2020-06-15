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На могиле Началовой появился огромный черный памятник 

Вероника Полынина и ещё 7 43 минуты назад
На могиле Началовой появился огромный черный памятник
Фото: @isaeva.anya
На могиле певицы Юлии Началовой установили памятник. Фотографию монумента опубликовала в Instagram бывший пиар-директор исполнительницы Анна Исаева.
Памятник сделан из черного гранита, в центре расположен большой портрет Юлии Началовой. У подножия установлена фигура ангела из белого мрамора.
«Предвещая вопросы — белый мрамор в виде ангелочка охраняет ее покой. Черный гранит лаконично и тревожно скорбит по ней, обозначая границы жизни и смерти», — рассказала Исаева.
Как сообщал «Рамблер», Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Причиной ее смерти стала остановка сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета. Певица была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
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Шоу-бизнес , Анна Исаева
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