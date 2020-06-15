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Конкурс Евровидение объявил даты на 2021 год 

News.ru 1 час назад
Конкурс Евровидение объявил даты на 2021 год
Фото: eurovisionworld.com
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдет 18, 20 и 22 мая в Роттердаме. Состязание пройдёт на той же сцене, которая была отведена для мероприятия в 2020 году.
Представители Европейского вещательного союза (EBU) объявили о датах и месте события в конференц-центре Ahoy in Rotterdam, где артисты поборются за первенство, сообщается на сайте конкурса.
Принципиально важно, чтобы конкурс песни «Евровидение» вернулся в следующем году, и мы рады, что наши участники в Нидерландах приняли на себя обязательство донести любимое шоу до зрителей по всему миру, — заявил исполнительный руководитель состязания Мартин Остендаль.
Команда продюсеров Евровидения также заявила о готовности продолжить работать над мероприятием в 2021 году.
Евровидение-2020 официально отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае, писал NEWS.ru. Вместо него был организован специальный онлайн-концерт Europe Shine a Light, который привлёк к экранам 73 млн зрителей.
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Шоу-бизнес , Роттердам
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