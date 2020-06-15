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Мать Илона Маска рассказала о воспитании гения 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Мать Илона Маска рассказала о воспитании гения
Фото: Reuters
Мать миллиардера и изобретателя Илона Маска 72-летняя супермодель Мэй Маск рассказала, что позволяла детям делать все самостоятельно и идти своим путем. Таким образом она ответила на вопрос о воспитании гения в интервью Forbes.
По ее словам, она старалась научить детей в первую очередь независимости.
«И я не контролировала детей, не проверяла их домашнюю работу, не следила, чтобы они с утра взяли с собой спортивную одежду», — поделилась Маск.
Супермодель рассказала, что полностью воспитывала сына до десятилетнего возраста, затем Илон Маск переехал к отцу.
«Моя бывшая свекровь заставила Илона чувствовать себя виноватым за то, что я воспитываю троих детей, а его отец — никого», — объяснила она.
Мэй Маск отметила, что отец мог обеспечить Илона, погруженного тогда в программирование, компьютером, она же не могла себе это позволить.
«Я переживала, что им было бы лучше в моем счастливом доме, но они отвечали, что отца почти не бывает дома, так что все было в порядке», — добавила Маск.
У Илона Маска есть брат Кимбал, владеющий сетью ресторанов, и сестра Тоска — голливудский режиссер и продюсер.
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Шоу-бизнес , Другое , Илон Маск , Forbes
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